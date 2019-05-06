Лидеры ЕС обсудят на саммите в Румынии стратегию сообщества на ближайшие пять лет

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на неформальном саммите, который пройдет в Сибиу 9 мая, стратегию сообщества на ближайшие пять лет. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск в письме лидерам стран ЕС.

"Мы соберемся в Сибиу в День Европы, чтобы обсудить стратегические планы союза на предстоящие годы. В этом контексте я предлагаю принять "декларацию Сибиу", основанную на единстве и уверенности в наших общих действиях, - сказал он. - Прилагаю проект стратегической повестки дня на ближайшие пять лет".

По его словам, "по итогам обсуждений в Сибиу будет сформулирована стратегическая повестка ЕС на 2019-2024 годы, которая будет принята Евросоветом [на саммите ЕС] в июне". "В июне Евросовет примет новую стратегическую повестку дня ЕС, определив главные приоритеты, которыми Евросоюз будет руководствоваться в своей работе в течение следующих пяти лет. Для того, чтобы начать этот процесс, лидерам предлагается провести в Сибиу первое обсуждение вопроса о том, в каком направлении следует проводить политику ЕС в будущем на основе предлагаемого плана", - пояснил Туск.

Саммит в Сибиу - центральное мероприятие в рамках председательства Румынии в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. Изначально предполагалось, что эта встреча станет первой без Великобритании в составе Евросоюза, и лидеры стран 27 планировали обсудить будущее ЕС без Лондона. Однако королевство так и не покинуло сообщество - ни 29 марта, ни 12 апреля. Новая дата Brexit назначена на 31 октября.