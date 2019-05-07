МИД Эстонии заявил, что новая коалиция не договорилась о ратификации пограндоговора с РФ

ТАЛЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Коалиционное соглашение сформировавших новое правительство Эстонии партий не содержит положения о ратификации пограничного договора с Россией. Об этом заявил во вторник глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

"Соглашение по этой теме мы не заключили", - сказал он.

В понедельник член комиссии по иностранным делам парламента Эстонии (Рийгикогу), депутат от Консервативной народной партии (EKRE, КНП) Руубен Каалеп заявил, что парламент не будет рассматривать вопрос ратификации пограничного договора с РФ.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД Эстонии и РФ, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Представители КНП неоднократно выступали против ратификации договора в его нынешнем виде.

6 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия "Отечество" представили коалиционное соглашение и выдвинули своих кандидатов на посты в будущем правительстве. 29 апреля правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге.