{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД КНР опроверг заявления Помпео о возможной агрессивной экспансии Пекина в Арктике

Пекин будет придерживаться открытой политики, действовать с учетом интересов прочих сторон, занимающихся освоением региона, отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о необходимости следить за Китаем в связи с его возможным "агрессивным поведением" в Арктике полностью не соответствуют действительности. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай готов объединить усилия с прочими заинтересованными сторонами ради изучения, защиты и эксплуатации Северного полюса, внести собственный вклад ради мира, стабильности и устойчивого развития этого региона, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Обвинения отдельных представителей американской стороны абсолютно не соответствуют действительности, полностью искажая ситуацию по сотрудничеству в Арктике".

Как подчеркнул дипломат, Пекин будет придерживаться открытой политики, действовать с учетом интересов прочих сторон, занимающихся освоением Северного полюса, соблюдать все общепринятые нормы международного права, защищать экологию этого региона.

В понедельник Майкл Помпео заявил о необходимости следить за деятельностью Китая в Арктике в связи с его "агрессивным поведением в других регионах" и попытками "обеспечить там постоянное присутствие собственных сил национальной безопасности". Ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором утверждается, что Пекин может "усилить свое военное присутствие, включая размещение подводных лодок в регионе в качестве средства сдерживания ядерной атаки".

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
ЕС и ЮНЕСКО приветствуют освобождение в Мьянме двух журналистов Reuters
Ранее Ва Лон и Кяу Су Оо были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне
Читать полностью