МИД КНР опроверг заявления Помпео о возможной агрессивной экспансии Пекина в Арктике

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о необходимости следить за Китаем в связи с его возможным "агрессивным поведением" в Арктике полностью не соответствуют действительности. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай готов объединить усилия с прочими заинтересованными сторонами ради изучения, защиты и эксплуатации Северного полюса, внести собственный вклад ради мира, стабильности и устойчивого развития этого региона, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Обвинения отдельных представителей американской стороны абсолютно не соответствуют действительности, полностью искажая ситуацию по сотрудничеству в Арктике".

Как подчеркнул дипломат, Пекин будет придерживаться открытой политики, действовать с учетом интересов прочих сторон, занимающихся освоением Северного полюса, соблюдать все общепринятые нормы международного права, защищать экологию этого региона.

В понедельник Майкл Помпео заявил о необходимости следить за деятельностью Китая в Арктике в связи с его "агрессивным поведением в других регионах" и попытками "обеспечить там постоянное присутствие собственных сил национальной безопасности". Ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором утверждается, что Пекин может "усилить свое военное присутствие, включая размещение подводных лодок в регионе в качестве средства сдерживания ядерной атаки".