Суд на Украине перенес заседание по делу Савченко на 31 мая

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Броварский городской районный суд Киевской области перенес на 31 мая рассмотрение дела депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов. Такое решение суд принял во вторник, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд откладывает заседание на 11:00 31 мая", - объявил судья. Такое решение принято из-за отсутствия на заседании двух адвокатов, участие которых в данном деле является обязательным.

По данному делу вместе с Савченко обвиняемым является глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. В частности, на заседании отсутствовали его адвокаты.

Сторона обвинения во вторник заявила в суде ходатайство о взятии под стражу Савченко и Рубана и просила суд ввиду отсутствия адвокатов по договору назначить государственного. Сторона защиты указала на то, что прокуратура не вручила им соответствующее ходатайство о мере пресечения, из-за чего они не имели возможности с ним ознакомиться. Суд прислушался к аргументам защиты и отложил рассмотрение дела.

На следующем заседании, как уточнил корреспонденту ТАСС один из прокуроров, сторона обвинения будет просить взять под стражу Савченко и Рубана на два месяца. В свою очередь Савченко выразила надежду на "законное решение суда".

В ночь на 16 апреля Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко и Рубана, так как срок их ареста истек. Следствие обвиняет их в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. Рубана сотрудники Службы безопасности Украины задержали 8 марта 2018 года при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу.