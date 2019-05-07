Нил Ушаков хочет добиться уголовного дела в отношении отстранившего его с поста

РИГА, 7 мая. /ТАСС/. Нил Ушаков намерен добиваться начала уголовного преследования в отношении министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце, который ранее отстранил его от должности мэра Риги. Об этом он сообщил во вторник.

"Я оспорил его [Пуце] решение в суде, - написал политик в своем Facebook. - И буду требовать не только отмены этого противозаконного решения, но и уголовного преследования для министра Пуце".

"Грубые нарушения процедуры, злонамеренное использование служебного положения, политическая, а не юридическая мотивация, - добавил Ушаков. - Это все о решении министра Пуце отстранить меня от должности мэра Риги".

В понедельник агентство LETA со ссылкой на отдел общественных отношений Рижской думы сообщило, что Нил Ушаков обжаловал в суде решение Юриса Пуце о своем отстранении от должности мэра Риги.

В официальном правительственном вестнике Latvijas Vestnesis 5 апреля было опубликовано распоряжение Пуце об отставке мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в распоряжении, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала Rigas satiksme.