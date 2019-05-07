Турецкая оппозиция не собирается бойкотировать повторные выборы мэра Стамбула

АНКАРА, 7 мая. /ТАСС/. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции заявила о намерениях принять участие в повторных муниципальных выборах в Стамбуле. С соответствующим заявлением выступил во вторник председатель НРП Кемаль Кылычдароглу.

"Все будет хорошо, никому не стоит волноваться. Мы принесем нашей стране демократию. Бойкотировать [новые выборы] не будем, будем в них участвовать", - приводит его слова телеканал NTV.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. МИД Турции выступил с заявлением, в котором отверг любую критику в связи с данным решением и призвал уважать его.

Согласно официальным данным, Имамоглу опередил Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого Эрдоган был с 1994 по 1998 год.