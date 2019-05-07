В ДНР сообщили об обстреле насосной станции и автобуса с рабочими

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли территорию Васильевской насосной станции (ВНС). Об этом во вторник сообщили Донецкому агентству новостей в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее во вторник в СЦКК сообщили, что украинская армия утром обстреляла из подствольного гранатомета автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. Кроме того, под огонь попал район Васильевской насосной станции.