Генпрокуратура Украины вызвала на допрос главу антикоррупционного бюро

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника по делу о превышении власти. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Вызывают его [Cытника] на 10 мая", - сказал он изданию LIGA.net. Лысенко уточнил, что глава НАБУ будет допрошен в качестве свидетеля по делу, которое имеет признаки уголовного правонарушения по ст. 365 Уголовного кодекса ("Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа"). Остальные подробности Генпрокуратура пока не сообщает.

Вместе с тем в украинских СМИ появились сообщения о том, что Сытника вызывают в прокуратуру по делу о возможном вмешательстве в выборы в США в 2016 году. По информации украинского политика Виктора Медведчука, в январе 2019 года суд в Киеве признал противоправными действия Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году являлся главой избирательного штаба Трампа. Как отметил Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года.

В настоящее время американское расследование вмешательства в выборы 2016 года набирает обороты. По данным СМИ, с 15 апреля 2019 года в Киеве работает группа американских следователей, которые изучают обстоятельства такого вмешательства со стороны директора НАБУ Артема Сытника и ряда других лиц, в частности посла Америки Мари Йованович, которая, как сообщил в ночь на вторник Госдепартамент США, в мае покидает свой пост.