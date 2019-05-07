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В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил изменить дату инаугурации с 19 на 20 мая
Владимир Зеленский EPA-EFE/STEPAN FRANKO
Описание
Владимир Зеленский
© EPA-EFE/STEPAN FRANKO

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днем памяти жертв политических репрессий, - написал парламентарий во вторник в Facebook. В электронной базе украинского парламента также зарегистрирован проект постановления о дате, времени и месте проведения инаугурации новоизбранного президента, при этом пояснительной записки к документу в данный момент нет.

Ранее в Раде было зарегистрировано два постановления об инаугурации Зеленского 19 мая. Инициаторами выступили внефракционные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога.

В минувшую субботу Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Зеленский отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день избранный президент после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.

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