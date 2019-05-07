На Украине сформирован Высший антикоррупционный суд

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. На Украине сформирован состав Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который начнет работу в августе-сентябре. Об этом во вторник журналистам сообщил исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин.

"Есть две ориентировочные даты [начала работы суда] - август и сентябрь", - сказал он.

Во вторник ВАКС на первом заседании с третьей попытки избрал главой суда Елену Танасевич, которую поддержали 23 участника тайного голосования. 10 голосов получила Ольга Саландяк, пять судей не поддержали ни одного кандидата. Главу ВАКС избрали на три года.

11 апреля президент Украины Петр Порошенко назначил 38 из 39 судей ВАКС и анонсировал начало его работы до конца текущего года.

На Украине, несмотря на работу нескольких антикоррупционных органов, так и не удалось справиться с коррупцией. Запад, в частности Международный валютный фонд, требовали от Киева эффективной антикоррупционной политики, в зависимость от успешности которой ставили финансовую поддержку.

ВАКС, закон о котором Верховная рада приняла в июне 2018 года, должен сосредоточиться на рассмотрении наиболее значимых дел, подотчетных Национальному антикоррупционному бюро Украины. В законе указано, что суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под его юрисдикцию подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.

В ВАКС подавали документы 342 кандидатов, 270 из них были допущены к экзаменам. Успешно их сдали 113 человек, после чего досье кандидатов изучались, с ними проводились личные собеседования.