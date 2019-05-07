Шеф ФБР не имеет данных о том, что ведомство незаконно шпионило за штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей не располагает сведениями, указывающими на то, что эта спецслужба незаконным образом шпионила за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Об этом Рей заявил во вторник на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

У Рея поинтересовались, имела ли место "незаконная слежка" со стороны ФБР за избирательной кампанией Трампа, который был кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2016 году и одержал на них победу. "Не думаю, что лично у меня есть какие бы то ни было улики такого рода", - ответил руководитель ФБР. Одной из основных функций этого ведомства является контрразведка.

Ранее министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр признал, что американские спецслужбы фактически шпионили за штабом Трампа. Расследованием обстоятельств начала этой слежки занимается в настоящее время аппарат генерального инспектора Минюста США.