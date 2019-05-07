Итоги Арктического совета. Оснований для конфликтов в Арктике нет, согласия - тоже

В начале своего выступления Лавров отметил, что не только Россия, но и другие страны организации придерживаются мнения о том, что Арктика должна оставаться пространством мира и сотрудничества. "Мы открыты для самого широкого сотрудничества в Арктике, где, как мы не раз подчеркивали, нет каких-либо поводов для конфликтов, для попыток привносить военные методы в решении любых возникающих здесь вопросов, - подчеркнул министр. - Существующее международное право позволяет надежно обеспечивать национальные интересы всех арктических государств и внерегиональных стран".

Однако впервые с момента создания Арктического совета в 1996 году общую итоговую декларацию принять не удалось. Проблемы возникли из-за позиции США по вопросу изменения климата, что признал и глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 7 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Арктического совета в финском Рованиеми подтвердил задачи России при освоении Арктики - недопущение роста напряженности в регионе, сохранение его уникальной природы, уважение прав коренных народов. Теми же тезисами говорили и почти все его коллеги - представители Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Лавров изложил приоритеты будущего председательства России в Совете в 2021-2023 годах. "Приоритеты нашего председательства в 2021-2023 годах нацелены на продвижение природосберегающих технологий во всех сферах, - обратил внимание министр. - Соответственно, ударение будем делать на вопросах социально-экономического развития региона при сохранении, разумеется, должного внимания к экологической проблематике". Лавров отметил такие направления, как переход на использование сжиженного природного газа, поощрение циркулярной экономики и возобновляемой энергетики.

Глава МИД РФ указал, что для реализации потенциала Арктического региона следует наращивать сотрудничество стран совета, в частности, по реагированию на чрезвычайные ситуации. Он отметил важность природоохранной деятельности и приветствовал решение о продлении пилотной фазы так называемого инструмента поддержки проектов. "Он зарекомендовал себя эффективным финансовым механизмом в деле осуществления проектов по сокращению загрязнения окружающей среды в Арктике, продвижения практического сотрудничества в области экологии", - констатировал глава МИД РФ.

В перспективе, отметил Лавров, обсуждение вопросов Арктики можно вынести на уровень лидеров государств, проведя саммит государств Арктического региона. Однако для этого, добавил он, должны сложиться необходимые условия. В чем именно они состоят, он не уточнил.

Общие тревоги

Большинство выступлений на форуме было созвучно российским идеям в том, что касается экологии и обеспечения прав коренных народов. Впрочем, некоторые из коллег Лаврова расставляли акценты по-иному, указывая, например, что угроза повышения конфликтного потенциала есть, но ее пока можно сдержать. "Мы не наивны в отношении ситуации с безопасностью и обороной в Арктике. Новая ситуация с изменением климата может породить новые вызовы и в сфере безопасности, - заявила глава МИД Канады Христя Фриланд. - Мы всячески поддерживаем многосторонний международный порядок в регионе".

В свою очередь министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон выразил мнение, что не допустить рост напряженности позволит укрепление сотрудничества в регионе. "Нужно, чтобы Арктика оставалась регионом с низким уровнем напряженности. В этом смысле достижение общего понимания ситуации и поддержание стабильности, которая была до сих пор характерна для региона, является глобальным интересом. Конфликтные элементы [в Арктике] делают вклад Арктического совета в устойчивое развитие все более важным, это может препятствовать росту напряженности", - подчеркнул он.

В работе Арктического совета традиционно принимают участие представители коренных народов региона - алеутов, атабасков, кучинов, инуитов, саамов. Российские северные народы представляет Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Хотя министры государств Арктического совета много говорили об их правах, сами делегаты коренных народов в основном выражали обеспокоенность изменениями природных условий и появлением в регионе большого количества добывающих компаний. Лишь представитель российской Ассоциации коренных народов указал, что в России все их права обеспечены.

Особое мнение

Наиболее резко отличалась от подходов других стран позиция США. По информации финской прессы, Вашингтон возражал против упоминания в декларации Парижского соглашения по климату, из которого Соединенные Штаты вышли в 2017 году. Даже глава МИД Финляндии Тимо Сойни фактически признал, что документ не удалось принять из-за американской позиции. "Не было секретом, что взгляды США на климатическую политику значительно расходятся со взглядами других стран совета. Я считаю, что все равно здорово, что США в течение двух дней принимали участие в нашей работе, удалось продвинуться по многим вопросам", - сказал он.

В своих выступлениях на Совете госсекретарь США Майкл Помпео также обвинил Россию и Китай в росте напряженности в Арктике и фактически потребовал интернационализации Северного морского пути. "Мы обеспокоены претензией России на международные воды Северного морского пути, в том числе новыми планами по его соединению с китайским "Морским шелковым путем", - сказал шеф американской дипломатии.

Он также утверждал, что "на Северном морском пути Москва уже незаконным образом требует, чтобы другие страны запрашивали разрешение на прохождение, пуская на борт иностранных кораблей российских лоцманов под угрозой применения военной силы и потопления тех, кто не выполняет данное требование".

Что касается Китая, то, по мнению госсекретаря США, тот увеличивает свои инвестиции в Арктические регионы, чтобы использовать их для наращивания политического влияния и оправдать размещение в будущем своих сил, обеспечивающих безопасность построенных Пекином объектов.

Представители Китая на заседании не присутствовали, поскольку это не арктическая держава, но Лавров за Россию ответил. "Северный морской путь - это российская национальная транспортная артерия. Мы как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечаем за безопасность функционирования этого маршрута. Так же как канадцы отвечают за функционирование Северо-Западного прохода", - сказал министр.

Из Заполярья в Сочи

Однако наиболее запоминающимся моментом Арктического совета стала, пожалуй, встреча Лаврова с Помпео 6 мая. Главной темой стала ситуация в Венесуэле. По итогам переговоров стороны были скупы на комментарии. Российский министр заявил, что обсуждалась реальная политика, а не публичные заявления. Он добавил, что видит у американцев понимание катастрофичности реализации сценария военного вторжения в Венесуэлу.

В свою очередь Помпео заявил, что удалось "затронуть широкий круг вопросов" и разговор получился хорошим.

Отсутствие фактуры по итогам первой с июля прошлого года встречи, вероятно, связано с тем, что министры пока не закончили дискуссию. Как сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 14 мая они встретятся в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что Владимир Путин может встретиться с Помпео в Сочи.