ЕС может вернуть санкции против Ирана, если страна откажется от ядерной сделки 2015 года

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Франция предупредила власти Ирана, что в случае их отказа от выполнения положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ЕС может вновь ввести санкции против страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Мы не хотим, чтобы завтра Тегеран объявил о действиях, которые бы нарушали соглашение, поскольку в этом случае мы, европейцы, будем обязаны вернуть снятые санкции, в соответствии с условиями сделки, - приводит агентство слова источника. - Мы не хотим этого и надеемся, что иранцы не примут такое решение".

В понедельник агентство ISNA сообщило, что президент Ирана Хасан Роухани в среду может объявить об ответных мерах Тегерана в связи с выходом Вашингтона из СВПД. Агентство отмечает, что частичное или полное сокращение некоторых обязательств Ирана и возобновление ряда видов ядерной деятельности, которые были прекращены в связи с СВПД, станут первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась в мае 2018 года после одностороннего выхода США из сделки, заключенной в 2015 году и ограничивавшей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. При этом остальные участники соглашения не одобрили этого шаг Вашингтона и остались приверженными прежним договоренностям. МАГАТЭ в каждом докладе подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения, а его деятельность находится под самым строгим в мире режимом ядерных проверок.