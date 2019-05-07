Экс-юрисконсульту Белого дома не разрешат разглашать документы по расследованию Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Белый дом не разрешит бывшему юрисконсульту Дональду Макгану представить в Конгресс США документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, в течение двух лет расследовавшие предположения о контактах окружения Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила во вторник в интервью телекомпании ABC .

"Не думаю, что это случится, - заявила она в ответ на вопрос о том, согласится ли Белый дом на то, чтобы бывший высокопоставленный сотрудник администрации выполнил требование конгрессменов-демократов. - Мы считаем все это дело закрытым, и мы движемся дальше с тем, чтобы действовать в интересах американцев".

Макган активно сотрудничал со спецпрокурором Мюллером в ходе расследования и, как напомнила телекомпания ABC, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) добивается его явки на слушания. "Макган - исключительно важный свидетель по многим эпизодам предполагаемого препятствования правосудию или других нарушений, отображенных в докладе спецпрокурора", - привела его слова телекомпания ABC. Ранее экс-юрисконсульту была направлена повестка с требованием предоставить все запрошенные документы во вторник, а позднее - дать показания в комитете.

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Мюллера. В нем спецпрокурор утверждал, что Россия якобы пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило никакого сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор также подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод по поводу того, создавал ли президент препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.