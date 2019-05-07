СМИ: Иран объявит 8 мая о решении сократить обязательства по ядерной сделке

ТАСС, 7 мая. Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки. Об этом во вторник информирует агентство IRNA.

Согласно его данным, заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи объявит о решении Ирана послам пяти стран-участниц СВПД (России, Великобритании, Германии, Китая и Франции), которые будут приглашены для этого в МИД.

Как указывает IRNA, президент страны Хасан Роухани также напишет письма лидерам пяти стран в среду, в которых будет говориться о том, что Иран проявлял сдержанность в течение прошедшего года, но другие стороны соглашения не выполнили свои обязательства, и поэтому у ИРИ не было другого выхода, кроме как сократить свои обязательства по ядерной сделке.

Кроме того, согласно сведениям агентства, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направит послание представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, чтобы проинформировать о технических и юридических деталях нового решения Ирана. IRNA отмечает, что текст посланий будет среди конфиденциальных документов совместной комиссии СВПД , но новости о них будут опубликованы.

В понедельник агентство ISNA информировало о том, что Роухани в среду может объявить об ответных мерах Тегерана в связи с выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Согласно данным агентства, заявление президента будет транслироваться по телевидению и радио. Как отмечало агентство, предполагаемые планы будут касаться двух статей СВПД. Выход Ирана из ядерной сделки сейчас не рассматривается.

Выход США из ядерной сделки

8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.