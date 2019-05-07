Лидер республиканцев в Сенате США призвал прекратить расследования демократов по Трампу

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) во вторник во время своего выступления призвал демократов прекратить расследования в отношении американского лидера Дональда Трампа и действий его предвыборного штаба в 2016 году.

Он подчеркнул, что спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы. "Разбирательство продолжалось два года, и теперь дело закрыто <...> Это должно быть хорошей новостью для всех", - отметил республиканец, добавив, что, вероятно, только его "коллеги-демократы" против этого. В своем выступлении в Сенате Макконнелл призвал законодателей сосредоточиться на "реальных вызовах" и прекратить возобновившиеся в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса расследования в отношении президента.

"После исчерпывающего расследования завершится ли объединение страны, чтобы противостоять реальным вызовам, стоящим перед нами? Сможем ли мы наконец-то уйти от партийного паралича и бездыханных теорий заговора?" - задал сенатор риторические вопросы. По мнению Макконнелла, демократы потерпели "абсолютный крах" и "не могут принять ключевой момент из доклада спецпрокурора" о том, что между Россией и штабом Трампа не было сговора. "Демократы недовольны тем, что факты разочаровали их, недовольны тем, что наша правовая система не может волшебным образом отменить ради них выборы 2016 года", - заявил лидер республиканского большинства.

Ответ демократов

Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса Нэнси Пелоси и Чак Шумер отреагировали на заявление Макконнелла. По словам Шумера, дело "еще не закончено", он обвинил республиканца в "попытке скрыть недостатки" Трампа и освободить президента от ответственности. "Просто наблюдение, не является фактом, что дело закрыто", - утверждала Пелоси.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало доклад Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход избирательной кампании. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.