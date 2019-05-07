Опрос: партии Макрона и Ле Пен сравнялись по популярности во Франции перед выборами в ЕП

ТАСС, 7 мая. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше" и партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" пользуются наибольшей поддержкой во Франции за три недели до выборов в Европарламент (ЕП). Об этом говорят результаты опубликованного во вторник опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe по заказу телеканала BFM.

Согласно данным опроса, обе партии поддерживают по 22% респондентов. На третьем месте правоцентристская партия "Республиканцы" с 14% голосов. Партия "Европа-Экология-"Зеленые" пользуется поддержкой 9,5% респондентов, крайне левое движение "Неприсоединившаяся Франция" - 9%.

По данным социологического опроса, проходившего в конце апреля, партию Макрона поддерживали 23,5% опрошенных, партию Ле Пен - 21%.

В опросе Elabe приняли участие 1538 человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось 6 и 7 мая.

Выборы в Европарламент пройдут в странах сообщества с 23 по 26 мая. На выборы во Франции, которые состоятся 26 мая, зарегистрированы 33 списка кандидатов.