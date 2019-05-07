Могерини: контактная группа будет развивать координацию по Венесуэле с РФ, Китаем и Кубой

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая. /ТАСС/. Международная контактная группа по Венесуэле (МКГ) намерена развивать контакты с другими странами, в том числе с Россией, Китаем и Кубой, для поиска мирного решения кризиса в южноамериканской республике. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам министерской встречи МКГ в Коста-Рике.

"Мы решили продолжать развивать контакты и координацию с другими международными посредниками, которые играют важную роль в мирном решении этого кризиса, такими как, например, Карибское сообщество (КАРИКОМ), а также с постоянными членами Совета Безопасности ООН - США, Россией и Китаем - и другими игроками в регионе, в частности, Кубой и Мексикой", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам Могерини, МКГ также приняла приглашение стран Группы Лимы провести совместную встречу по Венесуэле.

Могерини отметила, что МКГ намерена направить в Каракас своих представителей, которые будут находиться там постоянно для помощи в гуманитарных вопросах. "Первый конкретный результат этой встречи - решение о постоянном присутствии представителей группы в Каракасе для помощи в процессе передачи гуманитарной помощи", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в "Фейсбуке".

По словам Могерини, МКГ отвергает возможность военной интервенции и силового решения кризиса в Венесуэле. Как считают члены группы, выход из сложной ситуации в южноамериканской республике возможен только через "политического процесс, который приведет к организации демократических выборов".

МКГ создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки - Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.