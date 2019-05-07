Прокуратура Перу попросила 20 лет тюрьмы для экс-президента Умалы по делу о коррупции

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая. /ТАСС/. Прокурор Херман Хуарес Аточе предъявил официальные обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег экс-президенту Ольянте Умале и попросил для него 20 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник газета "Комерсио".

По ее данным, аналогичные обвинения предъявлены супруге бывшего главы государства Надин Эредии. Для нее прокурор попросил 26 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

По версии обвинения, фигуранты дела, в частности, получили незаконным путем более $3 млн от бразильской строительной фирмы Odebrecht для финансирования предвыборных кампаний в 2006 и 2011 годах.

В сентябре 2015 года прокуратура Перу включила супругу Ольянты Умалы, занимавшего пост президента страны с 2011 по 2016 год, в список лиц, в отношении которых ведется расследование по делу о финансовых махинациях. В конце 2016 года в число подозреваемых по этому делу был включен и сам Умала. Экс-президент Перу и его супруга отвергают все обвинения в свой адрес.