Коломойский заявил, что вернется на Украину и не будет мстить Порошенко

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и не собирается мстить действующему президенту Петру Порошенко.

"Я жду официального объявления, когда избранный президент официально вступит в должность. Я хочу, чтобы записали мое возвращение [на Украину] уже Зеленскому", - сказал Коломойский в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном во вторник.

Он отметил, что не хочет возвращаться при действующем президенте Петре Порошенко, поскольку больше никто из олигархов, ранее покинувших Украину, пока не приехал в страну. "Не хочу Порошенко статистику улучшать", - пошутил Коломойский. Он сообщил, что в последнее время живет в Швейцарии и Израиле.

Предприниматель, у которого государство национализировало крупнейший "Приватбанк", заявил, что не будет никому мстить. "Я не собираюсь мстить ни Порошенко, ни [экс-главе Нацбанка Валерии] Гонтаревой. Я лично никому не собираюсь мстить", - заявил Коломойский.

В то же время он ожидает, что при новом президенте ему будет легче отстаивать свои права. "Я надеюсь, что при президенте Зеленском какой-нибудь начальник юридического управления типа [заместителя главы администрации президента Алексея] Филатова не будет звонить в суды и давать им команду выпускать Коломойского из страны или не выпускать... Я надеюсь, что администрация президента не будет руководить судебной ветвью власти, как и всеми другими ветвями власти типа парламента или правительства", - сказал Коломойский. Бизнесмен также заявил, что не будет "использовать" Зеленского в своих целях. "Я ничего не буду у него просить. Мне ничего не надо", - сказал Коломойский.

Украинские эксперты называют избрание Зеленского главой государства проектом Коломойского. Олигарх практически отдал весь эфир канала "1+1", который принадлежит ему, студии Зеленского "Квартал 95". Именно там транслировался и принесший Зеленскому всенародную популярность сериал "Слуга народа". Этот же канал в ночь 1 января нарушил традицию, отодвинув новогоднее обращение президента, а взамен в полночь выпустил в эфир видео Зеленского, который поздравил народ Украины с праздником и объявил старт своей избирательной кампании.

Сам Зеленский заявляет, что у него с Коломойским были деловые отношения и что он не зависит от олигарха.