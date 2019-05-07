СМИ: армия и оппозиция Судана разошлись в ряде важных аспектов о переходном периоде страны

КАИР, 8 мая. /ТАСС/. Военный совет Судана изучил представленный оппозицией в лице альянса "За свободу и перемены" документ о принципах и структуре будущего переходного периода страны и согласен со многими его положениями. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Хартуме официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Al Arabiya.

"Мы согласны со многими его положениями, но есть моменты, в которых мы расходимся. Мы внесли некоторые свои коррективы", - отметил он, выразив при этом уверенность в том, что стороны смогут достичь соглашения по поводу структур власти. При этом разногласия касаются ряда принципиальных моментов, в том числе срока переходного периода, источника власти и права объявлять чрезвычайное положение в стране.

Так, армия по-прежнему настаивает на двухлетнем переходном периоде, в то время как оппозиция считает, что провести все необходимые политические преобразования в Судане можно не ранее, чем за четыре года. Кроме того, в документе оппозиции не прописано положение об источнике законодательства. По словам Каббаши, Военный совет хотел бы сохранить в этом качестве шариат (исламское право). При этом официальный представитель подчеркнул, что армия также стремится превратить страну в "современное демократическое государство".

Расходятся стороны и в том, какой орган будет уполномочен объявлять чрезвычайное положение в стране. Оппозиционные силы настаивают на том, что это должно быть прерогативой гражданского правительства, армия убеждена, что только будущий управляющий совет должен иметь на это право. Не согласны военные и с тем, чтобы вооруженные силы и спецслужбы находились под контролем "политической власти".

Каббаши сообщил, что они принимают посредничество некоторых известных в стране политиков и выдающихся деятелей и пригласил от имени Военного совета оппозиционные силы на встречу в среду, 8 мая.