Глава МИД Канады встретится с Зеленским и Порошенко

ОТТАВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава МИД Канады Христя Фриланд 8 мая посетит Украину, где встретится с избранным президентом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом во вторник говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

"Министр встретится с президентом Порошенко, избранным президентом Зеленским, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой МИД Павлом Климкиным и спикером Верховной рады Андреем Парубием, чтобы обсудить поддержку народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности со стороны Канады", - отметили в МИД. "Сейчас ключевой момент, когда поддержка Канады и поддержка международного сообщества имеют огромное значение [для Украины]", - заявила Фриланд.

Оттава с 2014 года после воссоединения Крыма с РФ активно оказывает Киеву политическую, военную и материальную помощь. В частности, Канада ввела санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а с 2015 года на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Ранее Фриланд сообщила, что Оттава выделит 4,65 млн канадских долларов ($3,6 млн) на поддержку подготовки Вооруженных сил Украины в 2017-2019 годах.