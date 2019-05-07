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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД

Однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что страна перестанет выполнять ряд пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий

ТАСС, 8 мая. Иран не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как сообщил в среду телеканал Al Jazeera, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, Тегеран "не выйдет из совместного договора по ядерной программе, но перестанет выполнять некоторые его пункты, которые Иран взял на себя в добровольном порядке".

Зариф выразил сожаление, что "Европейский союз и мировое сообщество не смогли противостоять давлению США в отношении договора по иранской ядерной программе".

Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки. Согласно его данным, заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи объявит о решении Ирана послам пяти стран - участниц СВПД (России, Великобритании, Германии, Китая и Франции), которые будут приглашены для этого в МИД.

Теги
ИранСитуация вокруг ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
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