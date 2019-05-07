Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила депутатского иммунитета семь членов парламента

КАРАКАС, 8 мая. /ТАСС/. Семь депутатов от оппозиции Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы во вторник лишены неприкосновенности. Соответствующее решение принято на заседании Конституционной ассамблеи (КА) республики, сообщила радиостанция Union Radio.

Речь идет о депутатах Хенри Рамосе Аллюпе, Луисе Хермане Флоридо, Марианеле Лопес, Хосе Симоне Кальсадилье, Энрике Дельгадо Веласкесе, Ричарде Дельгадо и Америко де Грациа. Ранее во вторник Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдению законов и в разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, избрана 30 июля 2017 года. Оппозиция бойкотировала участие в этих выборах. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны значительной части государств региона.

В августе того же года в Лиме представители Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили подписали совместную декларацию о непризнании КА. Позже к этой группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.