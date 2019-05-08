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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: около 40 венесуэльских военных, возможно, нарушили границу с Колумбией

Колумбийские военнослужащие выехали на место предполагаемого нарушения границы

БОГОТА, 8 мая. /ТАСС/. Примерно 40 военнослужащих венесуэльской армии, предположительно, могли нарушить границу с Колумбией. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на вторник в муниципалитете Пуэрто-Сантандер (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Местные жители сообщили о том, что около 40 представителей Боливарианских ВС пересекли границу в районе Ла-Чинита. 30-я бригада колумбийской армии уже выехала на место предполагаемого нарушения границы между странами.

В настоящее время власти Колумбии проводят проверку факта нарушения государственной границы. Сообщается, что в ближайшее время МИД выступит с официальным заявлением.

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КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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