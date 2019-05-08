СМИ: число жертв при взрыве близ мечети в Пакистане возросло до восьми

ИСЛАМАБАД, 8 мая. /ТАСС/. Восемь человек погибли при взрыве, прогремевшем в среду в городе Лахор, еще 25 человек пострадали. Об этом в среду сообщает газета Doon.

Ранее было известно о трех погибших и 10 пострадавших.

Как сообщает издание, целью атаки стал полицейский автомобиль, припаркованный неподалеку от одной из наиболее посещаемых мечетей Лахора - Дата-Дарбар. "Атака на 100% была направлена против сил правопорядка, - отметил генеральный инспектор полиции Пенджаба. - С учетом выбранного места атаки злоумышленник мог нанести больше жертв, однако он целенаправленно пошел к полицейскому автомобилю".

К месту ЧП стянуты усиленные наряды полиции, ведется расследование. По предварительным данным, бомбу подорвал террорист-смертник, мощность взрывного устройства составляла примерно 7 кг в тротиловом эквиваленте. Ответственность за инцидент к данному моменту на себя не взяла ни одна террористическая группировка.

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