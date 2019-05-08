Верховная рада на следующей неделе начнет рассматривать законопроект о капелланах в армии

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава так называемой Православной церкви Украины Епифаний обсудили положения законопроекта "О военных капелланах", рассмотрение которого в Раде начнется на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Украины.

"На встрече собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска. Отдельное внимание стороны уделили необходимости принятия закона Украины "О военных капелланах", рассмотрение которого должно начаться на ближайшей пленарной неделе, и обсудили его основные положения", - говорится в сообщении. Собеседники сошлись во мнении, что деятельность капелланов в армии должна быть закреплена на законодательном уровне, чтобы обеспечить им условия службы и социальные гарантии.

В конце 2018 года на фоне создания на Украине новой раскольнической церкви под эгидой Константинопольского патриархата священники канонической Украинской православной церкви сообщали, что их начали вытеснять из храмов в воинских частях. В частности, 8 ноября заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука заявил, что в храм Архистратига Михаила, который на средства общины был восстановлен в расположении президентского полка, перестали пускать священнослужителей УПЦ, позже здание передали неканоническому Киевскому патриархату.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В Киеве 15 декабря прошлого года представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти организована встреча раскольников из Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, которые объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Константинопольский патриарх 6 января передал главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает эти действия канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.