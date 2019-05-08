Пашинян представил 100 изменений в Армении после смены власти

ЕРЕВАН, 8 мая. /Корр. ТАСС Нарек Галстян/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в среду по случаю годовщины своего избрания на пост главы армянского правительства представил публике перечень из 100 изменений, произошедших за это время в стране. Эти изменения касаются всей палитры общественной, политической, экономической жизни страны, а также оборонной сферы.

"Сегодня исполняется исполняется ровно год со дня моего избрания премьер-министром страны. И я рад, что у меня есть возможность подвести итоги этого года и представить 100 фактов об изменениях в нашей жизни после бархатной революции. 100 фактов - далеко не предел, можно было привести и 200", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, одним из наиболее важных фактов является рост доходов бюджета на $129 млн. "Улучшена бизнес-сфера в стране, выпущено на 82 млн больше чеков кассовых аппаратов, что означает выведение бизнеса из тени. Также из тени была выведена 51 тыс. рабочих мест, соответственно, увеличились и доходы в госбюджет", - отметил он.

Глава армянского правительства отметил, что в этом году будут увеличены зарплаты военнослужащих, учителей и медработников. "Армения начала процесс закупки [у России] многофункциональных истребителей Су-30СМ. О других закупках в сфере обороны я не могу сообщить", - добавил он.

Премьер Армении также представил новые решения для улучшения ситуации в банковской, медицинской, туристической, сельскохозяйственной, дорожностроительной, энергетической, образовательной и других сферах. "Армения улучшила показатели в индексе свободы слова, повысился авторитет нашей страны на международной арене. Мы развернули беспрецедентную борьбу с коррупцией", - отметил премьер Пашинян.

В конце апреля 2018 года оппозиция во главе с депутатом парламента Пашиняном начала шествие протеста из города Гюмри в Ереван. В те же дни в разных частях страны начались массовые антиправительственные акции, которые 23 апреля привели к отставке премьера, бывшего президента страны Сержа Саргсяна. 8 мая 2018 года парламент избрал Пашиняна новым премьер-министром Армении.