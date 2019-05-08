Парламент Армении принял закон о сокращении количества министерств

ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял закон об изменении структуры кабинета министров, сократив количество министерств с 17 до 12. Об этом в среду сообщило агентство News.am.

"Национальное Собрание Армении во втором чтении 8 мая приняло ряд нашумевших законов. Парламентарии, в частности, приняли пакет законов о внесении изменений и дополнений в закон "О структуре и деятельности правительства" и в смежные законы ("за" - 77, "против" - 41, воздержался - 1)", - говорится в сообщении.

Согласно принятому закону, упраздняется институт первого вице-премьера: в кабмине остаются должности двух вице-премьеров. Упраздняются министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов; культуры; спорта и по делам молодежи; транспорта, связи и информационных технологий; министерство диаспоры, а также министерство сельского хозяйства.

Функции министерства диаспоры будет исполнять специальный представитель премьера при его аппарате, функции всех остальных упраздненных ведомств перейдут к другим министерствам.