Министр обороны Украины подписал приказ об увеличении выплат военнослужащим в Донбассе

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении размеров денежного довольствия военнослужащих, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Об этом в среду сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны подписал приказ о повышении с 1 мая вознаграждения за участие в операции объединенных сил на 5 тыс. гривен (около $190) военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. гривен ($38) - в других районах проведения операции", - говорится в сообщении.

Таким образом, как уточнили в военном ведомстве, минимальные выплаты военнослужащему, который проходит службу по контракту и находится в районе линии соприкосновения в Донбассе, составят 27,3 тыс. гривен (около $1 тыс.), в других районах силовой операции - 16,8 тыс. ($620). Командир взвода на передовой теперь будет получать от 31,1 тыс. гривен ($1,2 тыс.), в других районах - от 20,6 тыс. гривен ($763).

В Минобороны добавили, что повышение предусмотрено в пределах средств, выделенных в бюджете на 2019 год на содержание вооруженных сил, и не требует дополнительного финансирования или перераспределения из других статей расходов.

По данным министерства финансов Украины, средняя зарплата в стране в 2019 году составит около 10,1 тыс. гривен ($375).