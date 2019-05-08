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Лидер Палаты общин Великобритании заявила о намерении заменить Мэй на посту премьера

Андреа Лидсом собирается включиться в борьбу после ухода нынешней главы правительства
Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом заявила о намерении включиться в борьбу за пост премьер-министра после ухода в отставку нынешней главы британского правительства Терезы Мэй. Об этом представитель кабинета министров в нижней палате парламента сообщила в среду в эфире телеканала ITV.

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"Я поддерживала ее [Мэй] в течение последних трех лет, чтобы довести Brexit до конца. Она сказала, что уйдет [с должности премьер-министра], поэтому - да: я всерьез раздумываю над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру", - сказала она.

По словам Лидсом, Великобритания должна покинуть Евросоюз, иначе в противном случае консерваторы на следующих всеобщих выборах рискуют потерять места в британском парламенте, уступив их недавно созданной британским евроскептиком Найджелом Фаражем Партии Brexit и укрепляющей свои позиции Лейбористской партии. "Мне не дает спать по ночам перспектива марксистского правительства... поскольку люди устали от проблемы Brexit", - отметила она.

Британский политик также добавила, что считает соглашение об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с Брюсселем, лучшей альтернативой реализации сценария "жесткого" Brexit. "Однако в то же время я хочу сказать, что не считаю, что в случае отсутствия сделки нам грозит катастрофа", - указала она.

Лидсом была одним из претендентов на пост главы правительства Великобритании в июле 2016 года, однако сняла свою кандидатуру в пользу Мэй, после чего последняя стала лидером правящей Консервативной партии и возглавила правительство. Мэй ранее заявила, что уйдет в отставку, как только парламент примет достигнутое ею в ходе переговоров с Брюсселем соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, однако не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент.

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