Глава МИД Ирана сообщил о продолжении сотрудничества с Россией по Бушеру и Фордо

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Иран и Россия продолжают сотрудничество в рамках строительства АЭС в Бушере и на обогатительном объекте в Фордо. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Сегодня строится вторая и третья очередь АЭС в Бушере, несмотря на саботаж Соединенных Штатов, наше сотрудничество в рамках устойчивых изотопов по Фордо тоже продолжается", - сказал он. "У нас есть очень близкое сотрудничество с российскими друзьями в ядерной сфере, несмотря на действия, которые предпринимают США", - подчеркнул иранский дипломат.

Атомная электростанция в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В Фордо два каскада центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии реконфигурируются под производство стабильных изотопов для их использования в промышленных и медицинских целях.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора. Параметры реконструкции объекта должны быть выработаны совместно с Китаем.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД, который ограничил ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.

8 мая уже этого года президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники СВПД по иранской ядерной программе не выполнят свои обязательства перед его страной. Он указал, что у других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью. В противном случае Тегеран перестанет соблюдать установленные сделкой лимиты обогащения урана до уровня не более 3,67%.