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Представитель Госдепа пообещал Зеленскому поддерживать Украину

Джордж Кент также поздравил избранного президента страны с победой на выборах

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшим в Киев представителем Госдепартамента Джорджем Кентом. Об этом в среду сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - сказано в сообщении посольства США.

Ранее в среду диппредставительство США в Киеве сообщило о прибытии Кента в украинскую столицу для встречи с должностными лицами Украины. Он приехал с намерениями провести переговоры о партнерстве двух стран, политических и экономических реформах и "российской агрессии".

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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