Великобритания предупредила Иран о последствиях отказа от обязательств по СВПД

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Великобритания предупредила Иран о возможных последствиях в связи с прекращением выполнения Тегераном отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду в британском парламенте заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Марк Филд.

"Сегодняшнее заявление Тегерана - это нежелательный шаг", - сказал он и отметил, что на данный момент речи о восстановлении санкций не идет. "Однако необходимо помнить, что они были отменены в обмен на ограничения в отношении ядерной программы, - добавил он. - Если Иран прекратит выполнять свои ядерные обязательства, то, конечно, будут последствия".

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения своих обязательств.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.