СМИ: Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение Совет Безопасности ООН. Об этом информирует в среду телеканал Press TV в Twitter со ссылкой на источники в канцелярии президента Исламской Республики.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

СВПД был принят в 2015 году Ираном с одной стороны и постоянными членами СБ ООН и Германией с другой, однако 8 мая 2018 года США вышли из сделки. Она предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана до уровня не более 3,67%. В обмен на это с Тегерана были сняты санкции СБ ООН и односторонние ограничительные меры США и ЕС.