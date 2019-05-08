БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Плановое заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов пройдет 22 мая в Брюсселе и будет включать две сессии в расширенном составе - с участием Украины и со странами Средиземноморского диалога (Израиль и государства Северной Африки). Об этом сообщила в среду пресс-служба НАТО.

"Начальники генеральных штабов НАТО встретятся во второй раз в 2019 году, чтобы обсудить действия альянса по обороне и сдерживанию. Они также проведут две отдельные сессии с партнерами - Украиной и странами Средиземноморского диалога, - отметили в пресс-службе альянса. - Сессия по Украине позволит начальникам генштабов НАТО получить обновленную информацию по ситуации в этой стране, а по Северной Африке они дадут оценку процессу развития военных возможностей в регионе".

Встреча пройдет под председательством начальника Военного комитета Стюарта Пича. В ней впервые примет участие новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, который приступил к своим обязанностям 3 мая. Результаты дискуссии в Брюсселе лягут в основу подготовки к июньской встрече министров обороны НАТО.