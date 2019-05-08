Глава МИД Румынии предложил президенту отозвать посла страны в США

БУХАРЕСТ, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану предложил президенту Клаусу Йоханнису отозвать румынского посла в США Джордже Майора. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в среду в интервью телеканалу Antena 3.

"Сенатская комиссия по внешней политике предложила МИД провести анализ [деятельности] посла Майора, - сказал министр. - Мы провели соответствующий анализ, и я направил президенту предложение отозвать посла Джордже Майора и назначить нового посла в Вашингтоне. Наш анализ основывался и на докладе Комиссии по контролю над РСИ [Румынская служба информации - госбезопасность], связанным с использованием этой службы господином Майором в личных целях".

В докладе Комиссии по контролю над РСИ указывалось, в частности, что поступки Майора "представляют собой действия политической полиции, наносящие тяжкий ущерб демократическим процессам, с целью получить незаконное политическое влияние". По сути, он обвинялся в том, что использовал ведомство и его связи с Национальным агентством по этике, чтобы получить пост премьер-министра в случае, если президентские выборы в 2014 году выиграл бы Виктор Понта.

Майор отверг обвинения, заявив, что доклад был принят лишь частью членов комиссии. Позднее МИД отмежевался от заявления посла, уточнив, что одобренный большинством членов комиссии доклад становится официальным документом парламента.

Майор был назначен послом Румынии в США в 2015 году. До этого он более 8 лет возглавлял Румынскую службу информации. Согласно румынскому законодательству, дипломатических представителей назначает и отзывает президент Румынии по предложению правительства.

В Румынии правоцентристский президент Клаус Йоханнис, опирающийся на силовые ведомства, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают социал-демократы. Это политическое противостояние, которое местные обозреватели называют "румыно-румынской войной", обостряется по мере приближения намеченных на конец этого года в стране президентских выборов.