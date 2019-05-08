Помпео: США ждут конкретных действий Ирана по ядерной сделке

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Вашингтон будет ждать от Тегерана конкретных действий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и примет решение об ответных мерах после этого. Об этом заявил в среду государственный секретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.

"Нам надо подождать, чтобы посмотреть, какими на самом деле будут действия Ирана. Они сделали целый ряд заявлений по поводу тех действий, которые они угрожают предпринять <...>, посмотрим, что они действительно сделают. США подождут, чтобы посмотреть на это", - сказал он.

"Решение Ирана отказаться от выполнения СВПД для нас по большей части означает, что они будут работать над развитием своей ядерной программы, поиском путей, с помощью которых они смогут сократить время, необходимое для получения ядерного оружия. Это то, над чем, с нашей точки зрения, необходимо продолжать работать и то, за чем надо следить", - отметил Помпео.

Госсекретарь также выразил уверенность в том, что Великобритания и другие европейские партнеры США поддержат Вашингтон в том, чтобы не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

Решение Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения обязательств.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.