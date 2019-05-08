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Белый дом: Трамп искренне предлагает властям Ирана возможность двусторонней встречи

Президент США надеется, что они Ирана примет его предложение, отметила старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана возможность проведения двусторонней встречи. Об этом заявила в среду специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс на телефонном брифинге для журналистов.

"Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они [власти Ирана] примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана", - сказала она.

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СШАИранТрамп, Дональд
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