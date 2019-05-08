Посольство США призвало украинские власти обеспечить безопасность для журналистов

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Американское посольство на Украине призывает украинские органы власти обеспечить безопасную среду для СМИ. Соответствующее обращение опубликовано в среду на странице посольства в Twitter.

"Украинские журналисты должны иметь возможность работать без страха, что на них нападут, будут преследовать или запугивать. Украинские органы власти несут большую ответственность по обеспечению благоприятной и безопасной среды для независимых СМИ", - говорится в сообщении.

4 мая председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что неизвестный жестоко избил украинского журналиста Вадима Комарова в Черкассах, после чего он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В конце 2018 года НСЖУ призвал Верховную раду отреагировать на высокий уровень агрессии в отношении сотрудников СМИ. В опубликованном тогда заявлении отмечалось, что это "является признаками системной безнаказанности за преступления против журналистов, ставит под угрозу свободное и независимое функционирование прессы как ключевого института демократического общества".

По данным НСЖУ, за минувший год на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов. Как сообщили в МВД Украины, с начала года в стране было возбуждено 63 уголовных дела в связи с преступлениями, связанными с препятствованием профессиональной деятельности журналистов.