В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в парламенте и на стадионе "Олимпийский"

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Украинский депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин зарегистрировал в Верховной раде законопроект о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского в два этапа: 19 мая на заседании парламента и 3 июня на киевском стадионе "Олимпийский". Текст соответствующего проекта постановления появился на сайте украинского парламента.

"С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечения возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины во время принесения присяги избранным президентом Украины, проектом предлагается проведение торжественного заседания в два этапа. Первый - 19 мая 2019 в зале заседаний Верховной рады Украины, второй - 3 июня на НСК "Олимпийский", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту, во время торжественного заседания на стадионе "Олимпийский" новоизбранный президент повторно принесет присягу украинскому народу и произнесет свою речь. Также предусмотрен ежегодный отчет президента перед украинским народом в день торжественного заседания на "Олимпийском".

Ранее в Раде уже было зарегистрировано несколько постановлений о дате инаугурации. Так, внефракционные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога зарегистрировали постановления об инаугурации Зеленского 19 мая, а еще один внефракционный депутат Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию на 20 мая.

В минувшую субботу Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Зеленский отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день избранный президент после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.