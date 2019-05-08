В США заявили, что не видят заинтересованности компаний в механизме по расчетам с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят заинтересованности крупных иностранных компаний в работе с созданным европейскими странами специальным механизмом расчетов с Ираном. Об этом сообщил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на телефонном брифинге для журналистов.

"Мы не видим заинтересованности крупных компаний в специальном механизме расчетов [с Ираном]. Наши санкции оставляют европейским странам выбор. Этот выбор они могут сделать беспрепятственно, и они знают это", - сказал дипломат.

По его словам, компании "могут либо обращаться к рынкам и финансовой системе США, либо вести дела с Ираном". "Это не сложное решение, учитывая относительный размер американского рынка по сравнению с рынком Тегерана", - утверждал Хук.

"Мы знаем, что есть интерес со стороны европейских стран в сохранении экономических стимулов для Ирана, чтобы он оставался в этой сделке (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), но мы больше не участники этой сделки, так что это больше не наша забота, - подчеркнул спецпредставитель. - Мы в значительной степени сосредоточены на совокупности угроз, исходящих от Ирана".

Он также отметил, что не уверен, что этот механизм "когда-нибудь добьется результатов", в связи с тем, что, по мнению дипломата, Тегеран "не любит соблюдать условия" соглашений и нарушит договоренности по данной инициативе. "Их финансовый сектор сознательно был отведен в тень. <...> Они не хотят, чтобы люди могли следить за денежными потоками, поэтому они не будут соблюдать условия, именно поэтому их отключили от системы международных расчетов SWIFT", - считает Хук.

Убытки Ирана

Дипломат назвал "результатом давления со стороны США" сокращение оборонного бюджета Ирана в последние годы. "С 2017 по 2018 годы Иран сократил свой военный бюджет на 10%. Его бюджет на 2019-2020 годы включает сокращение оборонных расходов на 28%, включая сокращение расходов в размере 17% на деятельность КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитные части Вооруженных сил Ирана - прим. ТАСС)", - утверждал Хук.

По его версии, Тегеран "с трудом находит финансирование своих [военных] операций". Иранским властям, полагает спецпредставитель США, "приходится прибегать к контрабанде нефти". "Мы раскрыли уже несколько групп контрабандистов и продолжим это делать", - отметил он.

Хук также рассказал, что 75 перевозящих иранскую нефть танкеров не имеют флага, под которым они могли бы плавать в море. Иранские власти, считает дипломат, "несут убытки на многие миллиарды долларов". В связи с этим он призвал "международное сообщество присоединиться к США в кампании по оказанию давления" на Тегеран, пока он "не изменит свое поведение". "Мы находимся на пути к тому, что внешняя политика Ирана обойдется ему слишком дорогой ценой", - указал он.

Россия призывает Евросоюз сделать выводы из ситуации вокруг малоэффективной работы механизма по расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"), заявил ранее в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Тем не менее, отметил министр, "даже пока ограниченный механизм, созданный европейцами, работать так и не начал".

8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.