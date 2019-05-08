Трамп заявил, что ждет встречи с лидерами Ирана для выработки нового соглашения по атому

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ждет "в какой-то момент" встречи с лидерами Ирана для выработки соглашения, которое заменит Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом заявлении главы вашингтонской администрации.

"После нашего выхода из иранской сделки, которую уже невозможно восстановить, Соединенные Штаты выдвинули 12 условий, которые являются основой для всеобъемлющего соглашения с Ираном. Я с нетерпением жду встречи в какой-то момент с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, дать Ирану будущее, которого он заслуживает", - отметил президент.