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Трамп заявил, что ждет встречи с лидерами Ирана для выработки нового соглашения по атому

Как отметил глава Белого дома, он ждет этой встречи "с нетерпением"

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ждет "в какой-то момент" встречи с лидерами Ирана для выработки соглашения, которое заменит Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом заявлении главы вашингтонской администрации.

"После нашего выхода из иранской сделки, которую уже невозможно восстановить, Соединенные Штаты выдвинули 12 условий, которые являются основой для всеобъемлющего соглашения с Ираном. Я с нетерпением жду встречи в какой-то момент с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, дать Ирану будущее, которого он заслуживает", - отметил президент.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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