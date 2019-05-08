Пентагон: условия для полного вывода войск США из Афганистана не достигнуты

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. США не готовы к полному выводу войск из Афганистана, поскольку необходимые для этого условия пока не достигнуты. С таким заявлением выступил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд.

По словам Данфорда, США "вынуждены оказывать давление на террористические группировки, [потому что], в противном случае, они окажут давление на Соединенные Штаты". "Я знаю, то что мы так долго находимся там, может огорчать вас и всех американцев, но прямо сейчас мое суждение заключается в том, что условий для полного вывода [войск] нет", - сказал он.

"В конце концов, я уверен, что не существует военного решения [в афганском урегулировании], - продолжил Данфорд. - Я считаю, что нам нужно сохранять контртеррористическое присутствие до того момента, пока в Афганистане продолжаются волнения".

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад с 25 марта по 10 апреля посетил ряд стран, в том числе Афганистан. В Кабуле Халилзад обсудил с представителями афганского правительства необходимость достижения прогресса в межафганском диалоге.

Несмотря на более чем 17 лет войны, ситуация в Афганистане остается напряженной, происходят регулярные боевые столкновения, более 50% территории страны находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ). Ситуация осложняется тем, что в стране появились отряды из наиболее радикальных исламистов, отколовшихся от талибов и объявивших о поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

США ведут переговоры о мире с талибами, которые, по имеющейся информации, включают вывод американских войск из этой страны.