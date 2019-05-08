США назвали "необычным" решение об отмене результатов выборов в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. США призывают турецкие власти к проведению выборов мэра Стамбула в соответствии с законом и считают решение об отмене итогов необычным. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента, распространенном в среду.

"Мы и другие друзья Турции приняли к сведению это необычное решение", - сообщает дипведомство США. "Мы настоятельно призываем турецкие власти провести эти выборы в соответствии с законом, в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ, статусом члена НАТО, а также стремлением вступить в Евросоюз", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. МИД Турции выступил с заявлением, в котором отверг любую критику в связи с таким решением и призвал уважать его. Высшая избирательная комиссия ранее сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу будет отозван.

Согласно официальным данным, он опередил оппонента, экс-премьера Бинали Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого нынешний президент страны Тайип Эрдоган был с 1994 по 1998 год.