Лидер Кубы заявил, что страна будет защищать инвестиции в туристический сектор

ГАВАНА, 9 мая. /ТАСС/. Власти Кубы гарантируют юридическую безопасность иностранным инвестициям, направляемым в туристический сектор острова. Соответствующее заявление в среду в Twitter разместил председатель Госсовета и Совета министров республики Мигель Диас-Канель.

"Я провел встречу с иностранными предпринимателями туристического сектора, присутствующими на туристической ярмарке. Их компании в нашей стране имеют полную юридическую безопасность в рамках Закона 118 "Об иностранных инвестициях" и Закона 80 "О кубинском достоинстве и суверенитете", - написал лидер карибской страны.

В середине апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти со 2 мая разрешают своим гражданам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Ранее Вашингтон регулярно приостанавливал действие закона Хелмса-Бёртона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове. Вашингтон опасался, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды исками.

ЕС и Канада позже выступили против экстерриториального применения односторонних мер в отношении Кубы и сочли их противоречащими международному праву. Их власти заявили, что будут защищать интересы своих компаний, работающих на острове.