Лидеры 27 стран ЕС обсудят в Румынии будущее сообщества на фоне полной неопределенности

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза открывается в румынском городе Сибиу в четверг, в День Европы, отмечающийся в сообществе 9 мая. Встреча, которая изначально была призвана стать своего рода торжественным открытием новой главы в истории ЕС без Великобритании в его составе, пройдет в атмосфере полной непредсказуемости.

Виной тому не только Лондон, который так и не вышел из сообщества ни 29 марта, ни 12 апреля, как планировалось, и непонятно, выйдет ли 31 октября (очередная дата Brexit). "Свободная дискуссия о будущем" Евросоюза будет отягощена еще и тем, что буквально через две недели пройдут выборы в Европарламент (ЕП, 23-26 мая), с которых начнется процесс передачи власти в институтах ЕС.

"Откровенно говоря, все понимают, что очень сложно обсуждать будущее ЕС на фоне полной неопределенности и надвигающихся больших перемен", - сказал корр. ТАСС европейский источник в преддверии саммита.

Тем не менее лидеры 27 стран ЕС без премьер-министра Великобритании Терезы Мэй намерены обсудить в Сибиу предстоящую смену руководства институтов сообщества, выборы в Европарламент, а также стратегическую повестку Евросоюза на период 2019-2024 гг.

Кроме того, как сообщил корр. ТАСС источник в Совете ЕС, главы государств и правительств Евросоюза могут воспользоваться ситуацией, чтоб обсудить в кулуарах саммита ультиматум Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Европейская пятилетка

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск в письме лидерам стран сообщества, саммит в Сибиу обсудит стратегию ЕС на ближайшие пять лет. "Мы соберемся в Сибиу в День Европы, чтобы обсудить стратегические планы союза на предстоящие годы. В этом контексте я предлагаю принять "декларацию Сибиу", основанную на единстве и уверенности в наших общих действиях, - сказал он. - Прилагаю проект стратегической повестки дня на ближайшие пять лет".

По его словам, "по итогам обсуждений в Сибиу будет сформулирована стратегическая повестка ЕС на 2019-2024 гг., которая будет принята Евросоветом (на саммите ЕС - прим. ТАСС) в июне". "В июне Евросовет примет новую стратегическую повестку дня ЕС, определив главные приоритеты, которыми Евросоюз будет руководствоваться в своей работе в течение следующих пяти лет. Для того, чтобы начать этот процесс, лидерам предлагается провести в Сибиу первое обсуждение вопроса о том, в каком направлении следует проводить политику ЕС в будущем на основе предлагаемого плана", - пояснил Туск.

Приоритеты будущего

В преддверии саммита в Сибиу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил сделать укрепление обороны и безопасности Евросоюза первым из пяти стратегических приоритетов на следующую пятилетку. "Наши действия в будущем должны быть сфокусированы в пяти областях. Первое - это защита Европы. Мы должны продолжать наши усилия по строительству эффективного и действенного Европейского союза в сфере безопасности и Европейского оборонного союза, чтобы оборонное сотрудничество между государствами Европы стало нормой, а не исключением", - говорится в заявлении Юнкера.

Остальные четыре приоритета, "завещанные" Еврокомиссией: обеспечение высокого уровня конкуренции в Европе, что гарантирует конкурентоспособность европейских товаров; обеспечение высоких социальных стандартов жизни в Европе, которые быстро размываются начавшейся с 2008 года чередой кризисов; обеспечение устойчивого развития экономики в Европе, что, в частности, включает развитие альтернативной энергетики и повышение энергоэффективности и роста цен на энергоносители. Наконец, последний приоритет - строительство "влиятельной Европы", которая "должна вести мир через постоянную и эффективную поддержку мирового порядка основанного на правилах, основой которого является ООН".

Странам ЕС также рекомендовано развивать эффективные отношения о своими соседями, основанные на балансе прав и обязанностей, а также укреплять роль евро, как международного платежного средства.

Выборы и смена власти

Другой важной темой саммита станут предстоящие выборы в Европарламент и смена власти в институтах ЕС, которая закончится к концу года. "Председатель [Евросовета Дональд] Туск поднимет вопрос, касающийся смены руководства Еврокомиссии, Европарламента, внешнеполитической службы, Центробанка", - сообщил источник.

В этом контексте лидеры обсудят вероятность созыва экстренного саммита ЕС сразу после выборов в Европарламент. Как говорят источники, встреча может состояться 28 мая. "Сегодня я не могу подтвердить эти слухи, нам надо ждать заявлений Туска по итогам саммита в Сибиу", - отметил источник в Совете ЕС.

В целом в ЕС царит атмосфера полной непредсказуемости в связи с предстоящими политическими переменами. Она связана, главным образом, с Великобританией, которая уже объявила, что стране придется участвовать в выборах в Европарламент, так как в остающийся до их проведения период правительство не успеет добиться прохождения сделки о выходе из ЕС через Палату общин. Кроме того, сообществу предстоит сменить руководство всех институтов ЕС при Лондоне, который, оставаясь официально членом ЕС, должен отстраниться от процесса, если действительно собирается покидать сообщество до 31 октября.

В связи с этим, как заявил накануне Юнкер, саммит в Сибиу "должен послать сигнал о единстве" 27 стран - членов ЕС.

Ультиматум Ирана по СВПД

Ситуация вокруг ультиматума Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не входит в официальную повестку саммита ЕС в Сибиу, однако, как ожидается, будет обсуждаться в кулуарах встречи. Как сообщил европейский источник, ЕС "в настоящее время оценивает заявление Ирана". "Вероятно, что лидеры воспользуются возможностью, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", - отметил дипломат.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду объявил о приостановке исполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Румыния и Евросоюз

Саммит в Сибиу является центральным мероприятием в рамках председательства Румынии в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. В связи с проведением встречи в городе приняты исключительные меры безопасности, на маршрутах передвижения официальных колонн, в местах пребывания делегатов и в гостиницах введен видеомониторинг. Город украшен многочисленными флагами Румынии и Евросоюза, повсюду видны белые шатры, которые служат пресс-центрами для примерно 900 журналистов, которые будут освещать саммит.

Количество взлетов и посадок в международном аэропорту Сибиу в четверг превысит обычный показатель примерно в четыре раза, сообщил его генеральный директор Мариус Гырдя.

Румыния была принята в ЕС в 2007 году не без труда и с рядом оговорок. Так, по отношению к ней действует так называемый Механизм проверки и контроля, в соответствии с которым европейские функционеры ежегодно составляют доклады о положении в области правосудия и борьбы с коррупцией в Румынии. От оценок, содержащихся в этих докладах, зависит, в частности, свободный доступ страны в Шенгенское пространство, которого она лишена до сих пор. В последние годы Брюссель все чаще критикует Бухарест за проведение судебной реформы, которая, с точки зрения руководителей ЕС, подрывает правовое государство в Румынии, и угрожает санкциями. В результате в Румынии все отчетливее слышны и голоса политиков-евроскептиков.