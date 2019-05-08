В Госдепартаменте заявили, что иранцы лучше относятся к США, чем к своим властям

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Народ Ирана относится с большей симпатией к США, чем к собственному правительству, которое в результате своей деятельности добилось лишь отчуждения со сторону граждан. С таким утверждением выступил в среду на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Он, помимо прочего, назвал иранские власти "чрезвычайно жестоким режимом", который "больше всего боится свободных выборов". При этом Хук выразил мнение, что население Ирана на данном этапе относится лучше к США, нежели к собственному правительству. "Иранский народ намного ближе к нам, чем к собственному режиму - в плане того, чего добивается", - сказал Хук.

"Им [иранцам] не нравится нынешний режим [в Тегеране], который отдает предпочтение идеологии, а не собственному благополучию, - убежден дипломат. - Мы это видим вновь и вновь в ходе протестов [в Иране]". "Наши [американские] цели в сфере национальной безопасности совпадают с тем, чего добивается иранский народ", - считает Хук.

При этом он в очередной раз заверил, что США не стремятся к свержению нынешнего правительства Ирана. "Будущее Ирана зависит от иранского народа, оно не будет определяться Соединенными Штатами. Мы поддерживаем иранский народ. Мы знаем, что он хочет иметь более совершенное правительство, более высокий уровень жизни", - добавил сотрудник Госдепартамента.

По его версии, "иранский народ оказывает давление на режим изнутри и хочет, чтобы другие страны оказывали давление снаружи".

Взаимодействие с Ираном

Далее Хук фактически отверг возможность ведения госсекретарем США Майклом Помпео переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Как утверждал представитель Госдепартамента, Зариф "не имеет настоящей власти", а "подлинным министром иностранных дел" является генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. "Мы уделяем намного больше внимания тому, что делает Касем Сулеймани, а не тому, что говорит министр иностранных дел Зариф", - заявил Хук.

Он также подтвердил, что США готовы были бы заключить с Ираном новую договоренность, идущую на смену Совместному всеобъемлющему плану действий. Это соглашение было заключено постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году с целью урегулирования проблемы ядерных разработок Тегерана. В связи с этим дипломат повторил уже неоднократно излагавшуюся администрацией Трампа позицию, согласно которой такие соглашения пришлось бы облекать в форму договора, требующего ратификации Сенатом Конгресса США.