Швейцария призвала к возобновлению межсирийских переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 9 мая. /ТАСС/. Швейцария призвала стороны сирийского конфликта к возобновлению переговоров в Женеве. Об этом говорится в распространенном в среду в Берне заявлении МИД страны, в котором выражена обеспокоенность в связи с военной эскалацией в провинции Идлиб.

Внешнеполитическое ведомство "глубоко обеспокоено военной эскалацией на северо-западе Сирии" и "призывает конфликтующие стороны вернуться за стол переговоров", отмечается в заявлении. Подчеркивается, что "возобновление мирного процесса ООН в Женеве необходимо для того, чтобы положить конец страданиям сирийского народа". Как указывают в Берне, "только таким путем может быть достигнут прочный мир на широкой основе для Сирии, который гарантирует права всех сирийцев".

Швейцарский МИД, кроме того, призвал "все стороны конфликта и вовлеченные государства, в частности, те, которые подписали Сочинское соглашение от 17 сентября 2018 года, добиваться немедленного прекращения военных действий путем переговоров". В Берне обращают внимание, что начавшееся несколько дней назад наступление на северо-западе Сирии "имеет серьезные последствия для и без того пострадавшего гражданского населения". Со ссылкой на ООН, дипломатическое ведомство напоминает, что "в результате воздушных налетов уже убиты сотни мирных жителей, и более 150 тысяч человек были вынуждены бежать".

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"), а также что не исключается их наступление на город Хама, который является столицей одноименной провинции, граничащей с Идлибом. 6 мая Купчишин сообщил, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации.

6 мая сирийское государственное агентство САНА сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков. В переданном агентством заявлении военного источника отмечалось, что боевики перебрасывают подкрепления к городу Морик со своих баз на юге соседней провинции Идлиб. Сирийские ВВС, чтобы сорвать планы противника, нанесли удары по его тыловым лагерям и линиям снабжения, отметило агентство.

Последний, восьмой, раунд переговоров по Сирии в Женеве проходил в ноябре-декабре 2017 года. Он не принес результатов.