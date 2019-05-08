Посольство Канады в Гаване отменило ряд услуг после отзыва персонала "из-за звуковых атак"

ГАВАНА, 9 мая. /ТАСС/. Дипломатическое представительство Канады на Кубе больше не будет принимать заявления на гостевые визы, разрешения на учебу и работу, а также проводить собеседования для получения вида на жительство из-за сокращения персонала в январе после заявлений МИД североамериканской страны о том, что сотрудники посольства "пострадали от неизвестного звукового воздействия" в 2017-2018 годах. Об этом в среду сообщается в Twitter посольства.

"Список услуг Министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады, оказываемых в посольстве в Гаване, изменился. Посольство больше не будет принимать заявления на гостевые визы и на разрешение на учебу или работу. Также не будут проводиться собеседования для получения вида на жительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пройти эти процедуры можно либо через онлайн-аккаунт на сайте министерства, либо в визовом центре за пределами Кубы. По данным дипмиссии, она будет по-прежнему принимать всех обладателей канадских паспортов.

В конце января МИД Канады заявил, что 14 дипломатов и членов их семей пострадали от неизвестного звукового воздействия в посольстве на Кубе с весны 2017 года по осень 2018 года. В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года было принято решение о возвращении всех семей дипломатов из Гаваны в Канаду, а в ноябре оставшимся сотрудникам посольства было предложено по желанию завершить командировку и также вернуться домой.

Первый случай неизвестного внешнего звукового воздействия, как сообщалось, был отмечен в посольстве Канады в Гаване весной 2017 года, общее число пострадавших тогда оценивалось в 27 человек. Все пострадавшие утверждают, что после внезапных звуковых атак у них шла из носа кровь, были головные боли и головокружение. Аналогичному звуковому влиянию подверглись и американские дипломаты. МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к этим инцидентам с иностранными дипломатами.